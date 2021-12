Daniela Mercury é indicada a prêmio gay internacional

A cantora Daniela Mercury está concorrendo ao prêmio GLAAD Media Awards, que homenageia anualmente os principais ativistas da causa gay na mídia. A brasileira está entre os 12 indicados na categoria International Advocate for Change Award, que irá escolher o artista que mais contribuiu para a comunidade LGBT fora dos Estados Unidos.

Daniela irá concorrer com o ator filipino Boy Abunda, o ator britânico Charlie Condou, a organizadora de um festival de cinema russo Manny de Guerre, a jornalista da BBC Jane Hill, o ator indiano Imran Khan, o jornalista russo Anton Krasovsky, a cineasta britânica Pratibha Parmar, o padre ugandês Christopher Senyonjo, a atriz transexual argentina Florencia Trinidad, a atriz britânica Sophie Ward e a atriz transexual chinesa Jin Xing.

O GLAAD Media Awards completa 25 anos em 2014 e entrega do prêmio será dividida em duas etapas: a primeira acontece no dia 12 de abril, em Los Angeles, e a segunda no dia 3 de maio, em Nova York.

Daniela Mercury se assumiu homossexual em 2013, quando anunciou que estava namorando a jornalista Malu Verçosa, com quem hoje é casada.

