Daniela Mercury desmente briga com Malu Verçosa

Depois da divulgação de que Daniela Mercury e Malu Verçosa estão brigando por conta de ciúmes, feita pelo jornalista Léo Dias, do jornal O Dia, a baiana fez questão de vir a público nesta terça-feira, 14, para declarar seu amor pela amada.

Pelo Twitter, a cantora escreveu: "acordei cantando pra Malu: 'Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vc...'". A letra faz parte da canção "Como É Grande o Meu Amor por Você", de Roberto Carlos.

Daniela também aproveitou para cutucar um jornalista de entretenimento, mas sem citar nomes: "já sabia que esse rapaz sem escrúpulos, que mente no jornal, não gosta de mim e de Malu. Que pena! Ele não vai ao nosso casamento civil".

Ela ainda declarou, ao saber que o Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça uma resolução que determina que cartórios civis são obrigados agora a realizar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que Malu a pediu novamente em casamento. "Minha mulher me pediu em casamento de novo pelo Instagran, que lindo!!!", escreveu ela, aceitando o pedido em seguinda.

No Twitter, Leo Dias respondeu à cantora. "A mesma @danielamercury me desmentiu e ameaçou me processar quando eu disse que ela estava pegando a namorada da assessora dela.", afirmou o colunista.



