Daniela Mercury comanda Réveillon da Avenida Paulista

A baiana Daniela levará um espetáculo de dança e música para o tradicional Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo. Com o tema "Eu amo São Paulo", a 16º edição do evento está prevista para começar a partir das 20 horas. Além da cantora baiana, a festa contará ainda com a participação dos artistas Tiê, Fernando e Sorocaba, Blitz e Titãs, além dos Djs Mau Mau e Zé Pedro.

À meia noite, haverá 15 minutos de fogos de artifício, chuva de confetes metalizados e iluminação com canhões de laser coloridos. O palco de 1 mil m² terá um telão em formato de coração e iluminação com cerca de 700 mil watts de potência. Caixas de som serão instaladas ao longo da avenida mais famosa da capital paulista, além de telões e mais 13 painéis de LED.

Segundo os organizadores, a expectativa é reunir um público de mais de dois milhões de pessoas. O evento será transmitido ao vivo pela TV local.

