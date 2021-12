Daniela Mercury beija Malu Verçosa na Câmara dos Deputados

Após ter uma foto em que aparecia com o rosto colado ao da eposa Malu Verçosa vetado em um cartaz, Daniela Mercury foi convidada nesta quarta-feira, 20, para participar do XII Seminário LGBT na Câmara dos Deputados. No evento, a cantora beijou Malu Verçosa e foi aplaudida.

A deputada Erika Kokay disse, em discurso, que "aqueles que se assustam com o beijo, se acostumam com a violência". O deputado Jean Wyllys postou a imagem no momento em que aconteceu, na conta dele do Facebook.

