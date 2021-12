Daniela Mercury assume romance com mulher em rede social

Depois de desmentir o relacionamento amoroso com a jornalista Malu Verçosa, no Carnaval deste ano, a cantora Daniela Mercury assume o romance oficialmente por meio da rede social Instagram. Na sequência de imagens postadas pela artista, ela aparece beijando a atual namorada na boca e exibindo aliança de compromisso.

Na foto, ela postou o seguinte texto: "Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração pra cantar". Procurada pela reportagem, a assessoria de Daniela confirmou que as imagens foram postadas no Instagram oficial da cantora, mas que não iria comentar o assunto.

A Chame Gente contou esta história em primeira mão no último dia 12 de fevereiro, quando revelou o nome do novo amor da artista. Na época, Malu e Daniela não quiseram comentar o assunto.

A atual namorada de Daniela Mercury, que é editora-chefe do Bahia Meio Dia, da Rede Bahia (filiada à Globo), era casada com a ex-assessora da rainha da axé music, Fabiana Crato.

Separação - Em fevereiro deste ano, a baiana informou à imprensa que tinha se separado do publicitário italiano Marco Scabia. Eles ficaram casados por três anos. Com o empresário, Daniela adotou três meninas: Ana Isabel, 2, Ana Alice, 10, e Márcia, 13. A cantora, que atualmente mora em Salvador, também é mãe de Giovana, 25, e Gabriel, 26, frutos do casamento com Zalther Povoas.

adblock ativo