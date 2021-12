Daniela Mercury aceita pedido de casamento pela internet

No meio de rumores de que a relação não estaria bem - por causa de ciúmes -, a cantora Daniela Mercury surpreendeu os fãs ao aceitar, nesta terça-feira, 14, o pedido de casamento feito por sua namorada, a jornalista Malu Verçosa, por meio de redes sociais. Daniela assumiu a relação com Malu no início de abril.

A jornalista aproveitou a aprovação, por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de uma resolução que obriga os cartórios do País a celebrar o casamento civil de pessoas do mesmo sexo - decisão que ainda pode ser contestada pelo Supremo Tribunal Federal - para fazer o pedido, publicamente, em sua página no Instagram.

"Um dia tão importante como hoje para a história do país, com a decisão do CNJ, aproveito para declarar mais uma vez meu respeito, meu amor e minha admiração por você", escreveu Malu. "Obrigada por me amar tanto e por fazer a minha vida tão espetacular a cada despertar. O casamento civil é muito mais uma afirmação de liberdade e do respeito diante de uma sociedade tão machista e preconceituosa. @danielamercury, quer casar mais mil vezes comigo?"

Em sua página, Daniela publicou uma foto de Malu e aceitou publicamente o pedido. "Sim eu aceito, pois te amo como num filme", escreveu. "Te amo com a força de um rio, de um oceano. Apenas te amo, te amo, te amo!"

