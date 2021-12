Daniela estará nos EUA para falar de trabalhos sociais

A baiana Daniela Mercury está com a bola cheia. Tanto que a cantora foi convidada para participar do programa de entrevista "Leading Women', da emissora norte-americana CNN. Ela será a única brasileira a falar sobre mulheres que se destacam no mundo pelos trabalhos sociais que realizam. Daniela, que é embaixadora do Unicef no Brasil, foi lembrada devido às ações que desenvolvem no País.

