Daniela esclarece polêmica entre ela e Marília Gabriela

A cantora Daniela Mercury resolveu comentar sobre o possível mal-estar com a apresentadora Marília Gabriela. Nos bastidores do programa "Criança Esperança" (Globo), que ocorreu na noite deste sábado, 31, a baiana explicou a polêmica sobre a entrevista que deu ao programa "Gabi quase proibida", transmitido pelo SBT. Em vídeo divulgado na internet, ela aparece respondendo às perguntas de Marília de forma monossilábica, o que teria irritado Gabi.

"Não teve nenhum mal-estar, mas ela queria uma coisa e eu estava dizendo outra. Era ela com o jeito dela e eu com o meu. Foi então que ela se irritou com a minha baianidade. Fiquei tranquila e calma durante a entrevista e cumpri a proposta dali", disse Daniela.

Já com relação aos fãs, que criticaram a artista, a cantora afirmou não se importar: "Não me abalo com esses comentários de internet. Simpatizo com o que eu acho legal e o que eu não acho apenas ignoro. Algumas pessoas se acham íntimas demais e querem discutir assuntos que na verdade são pessoais".

