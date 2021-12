Daniela e Malu tiram novas identidades com nomes de casadas

Daniela Mercury e Malu Verçosa passaram a tarde desta quarta-feira, 18, no SAC tirando novas identidades. Os RGs da cantora e da jornalista agora constam os nomes de casadas: Daniela Mercury Verçosa e Malu Verçosa Mercury.

Daniela postou no Instagram a foto das duas com as mãos sujas para tirar as impressões digitais. "Eu e Malu com as mãos sujas depois de tirar as novas identidades com os nomes de casadas. Um beijo para a turma do SAC.", escreveu na legenda. Até Ivete Sangalo comentou a foto: "Arrasa!!! Felicidades muitas sempre".

