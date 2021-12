Daniela desiste de camarote por "questões financeiras"

O camarote de Daniela Mercury, no circuito Dodô (Barra-Ondina) não vai mais existir a partir do Carnaval de 2014 por questões financeiras, anunciou a cantora nesta quinta, 29, durante entrevista coletiva. Segundo a artista, ela chega a investir cerca de R$ 7 milhões no espaço, o que considera um risco alto para bancar do próprio bolso.

O local, no entanto, continuará com a promoter Licia Fábio, que esteve à frente da organização do camarote de Daniela nos 18 anos em que o espaço funcionou durante a folia baiana. Lícia, que também participou da coletiva, mas só vai anunciar novo projeto para o Carnaval em setembro, declarou que já tem planos para o espaço, que deve ganhar um novo formato.

Especula-se que Licia Fábio pode levar sua marca para o camarote do SBT. A promoter não falou sobre o assunto durante a entrevista, mas circulam informações de que a empresa 8Bisz, da qual é sócia, teria vencido uma licitação para explorar comercialmente a marca. A promoter, no entanto, negou que o espaço do antigo Camarote de Daniela será utilizado para a instalação do Expresso 2222, de Gilberto Gil. "Gil está fazendo um prédio onde será instalado o camarote dele e tenho certeza que Flora [Gil] fará um ótimo trabalho", diz.

Já Daniela declarou que vai dar um tempo de camarotes para se dedicar a carreira, ao bloco Crocodilo e ao trio sem cordas. A cantora, responsável por criar o primeiro camarote do Circuito Dodô (Barra-Ondina), criticou a falta de incentivo do Governo para a realização da festa. "O Carnaval cresceu e vive de recursos privados. Foi deficitário em alguns anos e vivíamos no risco de 80%. O esforço ficou cansativo e o risco aumentou muito", disse, justificando o fim do empreendimento. "Não há espaço para a indústria criativa", completou.

Daniela ainda falou sobre a Lei Rouanet: "Os artistas não devem ser criticados por causa da Lei Rouanet, pois este é um dos únicos recursos disponíveis".

A cantora ainda fez questão de ressaltar que a parceria com Lícia continua. "Somos grandes amigas. Só o que vai terminar é a parceria para o camarote. A amizade continua".

