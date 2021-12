Daniela conta intimidades e diz que 'homem não sabe cuidar'

Os homens que passaram pela vida e pelo coração de Daniela Mercury não devem ter gostado muito da declaração dada pela artista em uma entrevista para a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, neste domingo, 20. Isso porque a rainha da axé music, que atualmente tem como esposa a jornalista Malu Verçosa, afirmou que os homens são descuidadosos com as mulheres. "Os homens não sabem cuidar", afirmou ela.

Mas as relevações sobre a intimidade de Daniela e Malu não pararam por aí. Ainda na entrevista, a cantora contou que esta não é a primeira vez que ficou com uma mulher. "A gente se apaixona pelas pessoas e não pelos gêneros", garantiu ela, que foi casada com o empresário Marco Scabia até novembro de 2012, quando teria iniciado o romance com Malu.

Fiéis - Junto com a declaração de que "as mulheres são mais fiéis", a cantora afirmou que vive atualmente a "fase insuportável" da paixão. "Você fica nua, em carne viva. A relação está se criando, então tudo é negociado. Não sabia que poderia amar alguém com tanta intensidade", disse.

Malu, que pela primeira vez revelou detalhes de sua intimidade com Daniela, informou que a amada, apesar de parece brava, é uma "boba". "Ela é generosa, brava, mas boba --aquele tipo que se você fizer 'bu', chora", ressaltou a jornalista, deixando Daniela emocionada.

Mas a contribuição de Malu para Daniela não parou na relação amorosa. Interferiu também na saúde da cantora, que deixou de fumar após começar o romance. "Comigo ela parou de fumar", disse.

Malu também garante que as duas se casarão realmente no civil, já que a cerimônia já pode ser realizada no Brasil depois que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) obrigou a oficialização do matrimônio em todo o país.

Mito - Daniela ainda comentou sobre a fantasia, normalmente masculina, de ter relações sexuais com duas mulheres. "E esse mito do homem de transar com um casal de mulheres é a maior besteira. Quem come o homem sou eu, no sentido de que é a mulher que come o homem, sempre", acrescentou.

