Nesta terça-feira, 28, Daniela Mercury comemora seus 50 anos. A artista é considerada uma das maiores cantoras do axé music, além de ser compositora, dançarina e produtora.

A musa começou sua carreira em 1986, quando foi vocalista da Banda Eva. Em 1988, se tornou vocal de apoio da banda do cantor Gilberto Gil e, entre os anos de 1989 e 1990, gravou dois álbuns como vocalista da banda Companhia Clic. No início da década de 1990, decidiu partir para a carreira solo.

Desde 1991, a cantora lançou diversos álbuns e músicas. Entre os maiores sucessos estão "O Canto da Cidade", "Rapunzel", "Maimbê Dandá", "Ilê! Pérola Negra (O Canto do Negro)", "Só pra te Mostrar" e "Olha o Gandhi ai".

Vida pessoal

Filha de uma assistente social e de um mecânico português, Daniela cresceu no bairro de Brotas com seus quatro irmãos. Aos oito anos de idade começou a estudar dança, aos 13, tendo Elis Regina como referência, decidiu se tornar cantora e aos 15 passou a se apresentar em bares.

Em 1984, aos 19 anos se casou com o engenheiro eletrônico Zalther Portela Laborda Póvoas, com quem teve dois filhos, Gabriel e a caçula Giovana. Em 1996, os dois se separaram.

Daniela também foi casada durante três anos com o publicitário italiano Marco Scabia, de quem se separou no final de 2012.

Em abril de 2013, a cantora surpreendeu ao anunciar seu casamento com a jornalista Malu Verçosa nas redes sociais. A artista não ficou livre do preconceito pela relação homoafetiva, mas soube driblar as críticas.

Marcos no Carnaval

A cantora foi uma das idealizadoras do "Circuíto Dodô", - que sai do Farol da Barra e vai até a Praia de Ondina, durante o Carnaval de Salvador - inaugurado em 1992.

Daniela foi a primeira artista a ter um camarote no percurso dos trios durante a festa. Até então, todos os camarotes perteciam a cervejarias famosas.

Da Redação Daniela completa 50 anos como uma das divas do axé music

Da Redação Daniela completa 50 anos como uma das divas do axé music

Da Redação Daniela completa 50 anos como uma das divas do axé music

Da Redação Daniela completa 50 anos como uma das divas do axé music

Da Redação Daniela completa 50 anos como uma das divas do axé music

adblock ativo