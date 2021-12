Daniela canta nesta terça no Pelourinho

Os soteropolitanos que ainda não conferiram o show de Daniela Mercury com a banda Cabeça de Nós Todos têm nova chance, nesta terça-feira, 22, antes do Carnaval. O Baile dos Cabeças acontece na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, a partir das 21h.

Além dos clássicos, Daniela também canta Couchê, música de trabalho da artista em parceria com o grupo.

adblock ativo