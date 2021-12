Daniela Mercury inovou durante a apresentação do show Simplesmente Daniela, na sexta-feira, 6. A baiana puxou um dos sucessos do momento, "Show das Poderosas", de Anitta. Fez ainda uma versão funk para 'Dona da Banca' - do CD Eletrodoméstico, de 2003 e cantou "Passinho do Voltante", do MC Federado e Os Leleks. Veja Daniela e sua filha Giovana Povoas dançando e cantando o sucesso de Anitta:

Da Redação Daniela canta e dança com a filha "Show das Poderosas"

adblock ativo