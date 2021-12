Daniela assume relacionamento gay e movimenta redes sociais

Fotos e mensagens publicadas pela cantora Daniela Mercury, assumindo relacionamento homoafetivo com uma jornalista baiana no Instagram, movimentaram as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 3. No microblog Twitter, por exemplo, o nome da artista figurou entre os assuntos mais comentados do Brasil e do mundo.

Anônimos e famosos comentaram a revelação da cantora baiana. O jornalista da TV Bandeirantes, Ricardo Boechat, publicou que "afeto e escolhas pessoais são valores da conta e responsabilidade de cada um, seja a pessoa artista ou não! Tem meu respeito!", declarou o jornalista.

O apresentador e comediante Danilo Gentili, também da Bandeirantes, brincou com o anúncio da cantora: "Daniela Mercury declara: 'Esse cara sou eu!'. Ele faz referência à música do cantor Roberto Carlos, que integra a trilha sonora da novela Salve Jorge.

Já a atriz Marianna Armellini, que interpreta a Frô na novela Guerra dos Sexos, elogiou a coragem da artista baiana e compartilhou: "Daniela Mercury, você me representa! Representa o Brasil, representa o amor! Viva!".

Alguns anônimos relacionaram o anúncio às possíveis reações do deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Marco Feliciano (PSC-SP), que é declaradamente contrário ao relacionamento homoafetivo. De forma descontraída, o internauta Rodrigo Scaliante comentou: "Marco Feliciano está neste momento queimando seus vinis da Daniela Mercury....Muito chatiado inclusive'.

Outros internautas relacionaram a revelação de Daniela Mercury à recente polêmica causada pela cantora Joelma, da banda Calypso, que afirmou ser contrária ao casamento gay. "Daniela Mercury se assume que beija moças logo depois da polêmica da Joelma. Intencional ou não, uma bela jogada de marketing", opinou um dos internautas.

