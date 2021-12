Daniela assume "luta política" ao revelar relação com mulher

Após revelar, na última quarta-feira,3, nas redes sociais, o relacionamento amoroso com a jornalista baiana Malu Verçosa, a cantora Daniela Mercury ganhou destaque no fim de semana na mídia nacional.

A baiana falou ao Fantástico (Rede Globo) sobre o relacionamento com a profissional da Rede Bahia, com quem convive há quatro meses. O romance também rendeu à artista a capa da revista Veja, uma das publicações de maior circulação no País.

A entrevista ao programa de TV foi feita em Lisboa, Portugal, onde Daniela está em turnê. Ela disse que está disposta a abraçar a causa gay: "Não gosto de rótulos, mas estou nessa luta política, sem dúvida. Sempre estive".

A conversa foi registrada por Malu Verçosa, que deu demonstrações de afeto durante a gravação, mas não falou. "Ela não suporta aparecer", brincou Daniela, que reconheceu a importância da "esposa" nesse momento. "Se não fosse a coragem dela também, de ter a compreensão de que era importante para ela, eu não conseguiria fazer isso sozinha", comentou.

Durante o bate-papo, Giovanna, filha da cantora, também apareceu e deu um beijo na mãe. Sobre a reação dos cinco filhos (dois biológicos e três adotivos) à decisão de se relacionar com uma mulher, Daniela afirmou que foi natural: "Eles estão costumados com a mãe que têm. Foram educados para a liberdade".

Feliciano - Daniela contou que a atitude não teve a ver com as manifestações atuais contra o deputado federal Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Ela, no entanto, se disse feliz em ter assumido a relação na atual conjuntura política.

"Não foi por causa dele que fiz, mas fico feliz de essa minha necessidade pessoal acontecer em um momento necessário para o Brasil".

A baiana terminou a entrevista como sempre o faz: cantando. A música escolhida, Sonho Impossível, diz: "É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer, por um pouco de paz".

À Veja, Daniela declarou que o relacionamento com Malu Veçosa não era o primeiro romance com mulheres. "A primeira vez que me apaixonei por uma mulher foi em 1991. Depois, namorei outras", admitiu.

"Eu me apaixono por pessoas. Não separo por gênero. Se houvesse uns ETs charmosos por aí, eu ia querer conhecer também. Sou curiosa, sou aberta. Amor não escolhe o sexo. Acho que as pessoas se apaixonam, se amam e pronto", disse à Veja.

Facebook - Daniela Mercury postou uma montagem de fotos no Facebook, semana passada, na qual aparece em momentos íntimos com Malu Verçosa.

