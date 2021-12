Daniel Rocha paquera Anitta durante "Amor & Sexo"

O clima de paquera esquentou no programa "Amor & Sexo", que foi ao ar nesta quinta-feira, 11. Tudo durante uma brincadeira com a cantora Anitta, que revelou que vários homens brocharam com ela na hora H.

"Isso acontece muito. Não sei se é porque eu sou famosa ou porque canto da forma que canto, fogosa...", disse Anitta, que foi surpreendida pelo ator Daniel Rocha. "Anitta, o problema nunca vai ser você. Acho que você está escolhendo as pessoas erradas".

A declaração causou alvoroço entre jurados e plateia. O ator Otaviano Costa ainda insinuou que "rolou clima" e que era "namoro na TV".

A apresentadora Fernanda Lima deu corda ao assunto e perguntou se Daniel já passou pelo problema. Envergonhado, ele disse que isso acontece com todo mundo, mas que ele tinha 24 anos e estava a todo pique.

