Daniel procura Suzana Alves após ameaça de processo

O sertanejo Daniel está tentando contato com Suzana Alves, a ex-Tiazinha, após ela afirmar em uma entrevista que está estudando um meio de processar o cantor. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a modelo acionou seus advogados para contestar trecho da biografia "Daniel: minha estrada" recém-lançada por ele.

Suzana declarou ser mentiroso o capítulo do livro que o cantor diz que viveu um romance com ela, quando Suzana ainda interpretava a personagem Tiazinha, no programa H (Band), nos anos 90.

Daniel nega que tenha mentido, mas declarou que tentou pedir desculpas pelo inconveniente, mas Suzana não o atendeu.

O trecho polêmico foi revelado em setembro, e o autor do livro, Tom Cardoso, chegou a dizer que sertanejo havia pedido para as pessoas citadas nas entrevistas serem procuradas para darem autorização do uso de seus nomes.

A atriz, no entanto, não foi consultada: "Julgamos que não seria necessário. Ela era solteira na época, o comprometido era ele", disse Cardoso.

Hoje a atriz é evangélica e está casada com o ex-tenista Flávio Saretta.

