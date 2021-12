Daniel Cady se disse surpreso com repercussão do vídeo em que Ivete tem uma crise de ciúmes em cima do palco, no show do Réveillon de Guarajuba. "As pessoas que propagaram isso não entenderam a brincadeira de Ivete. Estávamos todos sentados em família e entre amigos numa mesa assistindo ao final do show, quando um casal de amigos veio se despedir de mim e agradecer pelo convite da festa. Ivete fez uma brincadeira nessa hora, perturbando", explicou ao Ego.

O nutricionista ainda brincou com a eposa. "Como tudo que Ivete fala e faz repercute na mídia, com essa brincadeira não foi diferente. Estamos bem e surpresos com essa repercussão toda", disse.

A cena protagonizada por Ivete virou tema de música. A composição do cantor Leandro Rocha, intitulada de "Quem é Essa aí, Papai?", brinca com o que a cantora disse ao marido durante o show.

Da redação Daniel Cady se diz surpreso com repercussão de "brincadeira"

