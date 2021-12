Daniel Alves termina namoro e já tem novo affair

Depois de dois anos, o namoro de Daniel Alves e a atriz Thaíssa Carvalho chegou ao fim.

O jogador, no entanto, parece que já fez a fila andar e tudo indica que ele esteja se envolvendo com a panicat Fernanda Penido, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. Fernanda é aquela que ganhou destaque no "Pânico na Band" durante a Copa do Mundo, aparecendo de biquíni coberto com figurinhas de jogadores.

No último domingo, 13, ele foi jantar com a moça, Nicole Bahls e um amigo, no restaurante Paris 6, e não se importou em posar para a foto.

Daniel também foi visto sem Thaíssa badalando antes da partida contra a Holanda na boate 021, na Barra, no Rio de Janeiro, acompanhado de Adriano Imperador.

A informação do fim do namoro entre Daniel e Thaíssa ainda não foi confirmado por suas assessorias, mas tudo indica que seja verdade, levando em conta que a moça quase não apareceu ao lado do jogador durante o Mundial, ao contrário de Bruna Marquezine que marcou presença com Neymar.

O último encontro entre Daniel e Thaíssa noticiado pela mídia foi no dia 9 de junho, quando o casal saiu para jantar.

Há quem diga que o fim do relacionamento tenha sido motivado pelo namoro a distância do casal - Daniel mora na Espanha e Thaíssa no Rio de Janeiro - e pelas constantes crises de ciúmes da atriz.

adblock ativo