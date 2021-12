Daniel Alves posta foto com Neymar: "caminhando juntos"

Apesar de ser um novato no Barcelona, Neymar encontrou um amigo antigo no meio do elenco de astros do futebol do time espanhol. Daniel Alves e o atacante, que já são parceiros de seleção, agora não desgrudam mais.

Um dos responsáveis por convencer o ex-santista a escolher o time catalão, o lateral-direito usou o Instagram para mandar uma mensagem de ânimo ao amigo. "A caminhada é igual, seguindo a mesma direção, caminhando juntos nós vamos além.... Porque um sonho só tem fim, quando vc conseguir realizá-lo. #foco #força #fé #Deusnocomandoenósnooficiosempre"

Neymar, que se recupera de uma anemia, está 7 kg abaixo do seu peso normal desde que passou por uma cirurgia para a retirada das amígdalas, em julho. O jogador, que segue participando dos treinamentos da pré-temporada, está sendo cuidado pelos médicos do clube com uma alimentação adequada e usando complementos vitamínicos.

adblock ativo