Daniel Alves homenageia a Bahia e cantores do "É o Tchan"

Com saudades da Bahia, o lateral Daniel Alves postou um vídeo bastante animado em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 19, homenageando a "terrinha " e os cantores Beto Jamaica e Compadre Washington, do grupo musical "É o Tchan".

"Ôôôôô Bahia ia ia, BAHIA que não me sai do pensamento. Alô @compadrewashington #BetoJamaica, relembrando os velhos tempos de Boca do Rio, Aeroclube e meu querido Mamagaia (risos). Só quem viveu sabe o que eu to falando!", escreveu

Porém, a postagem não agradou a alguns de seus seguidores. Frases como "Que m...", "Louco, que m...", "Louco", "Joga mal e fala mal"; "Tá pilhado, hein? Tomou ums termogênicos?", "Vai jogar bola", fizeram parte dos comentários no vídeo do atleta.

