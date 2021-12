Daniel Alves canta música de Léo Santana em rede social

O jogador do Barcelona Daniel Alves estava animado na tarde deste sábado, 6. Ele soltou a voz no Instagram com a música Molejo, de Léo Santana. E foi o cantor baiano que postou o vídeo no perfil dele. "Meu mano @danid2ois swingando com a nossa nova canção #Molejo Esse parceiro é demais,sempre me surpreende.Estamos juntos conterrâneo, Deus continue a te abençoa", escreveu Léo Santana. Confira abaixo a performance do jogador.

