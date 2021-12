Daniel Alves canta e ressalta campanha contra racismo

Daniel Alves resolveu homenagear os amigos postando um vídeo em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 5, em que aparece cantando a música "Meu Parceiro", de Seu Jorge.

Na legenda da vídeo, o lateral-direito do Barcelona, enalteceu os amigos e aproveitou para ressaltar a hashtag #somostodoshumanos, que passou a usar em seu posts como forma de luta contra o racismo.

"Essa aqui vai pra todos meus parceiros, que tá junto sempre firme não dá de mané, que é braço, é sangue, é choque, è brother, malandro, amigo, cumpadi, maneiro. Tamo junto todos meus parceiros do Mundo inteiro. Salve salve #SEUJORGE #somostodosiguais #somostodoshumanos #todoscontraoracismo", escreveu o jogador.

Recentemente, Daniel enfrentou o preconceito durante uma partida do Barcelona e o Villarreal. Ao jogarem banana no gramado, Daniel comeu a fruta atirada por um torcedor adversário e ironizou dizendo: "Meu pai sempre me falava: filho, come banana que evita cãibra".

adblock ativo