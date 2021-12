Dani Calabresa passa mal e não irá apresentar o "CQC"

Dani Calabresa passou mal na noite desse domingo, 3, e não apresentou o programa "CQC", da Band, na segunda-feira, 4.

De acordo com o site EGO, Dani chegou a ser levada a um hospital, mas já está em casa e passa bem.

O assessor da humorista, Fábio Utumi, contou que ela teve um mal-estar, com sintomas de labirintite e tontura. No hospital, ela fez fazer exames em que foi diagnosticado um episódio de vertigem postural - vertigem normalmente desencadeada por determinadas posições da cabeça e pode ser causada por uma lesão ou inflamação no ouvido.

Ainda segundo o assessor, Dani está de repouso e deve voltar ao trabalho apenas no final da semana.

adblock ativo