Depois de saber em rede nacional que foi traída por Marcelo Adnet, Dani Calabresa surpreendeu a todos ao falar do episódio com desenvoltura. A apresentadora do "CQC" (Band) usou o espaço do programa para criticar a hipocrisia das pessoas e ainda fez uma piada com a situação.

"Eu preciso falar uma coisa ... Tem muita gente se metendo na minha vida. Então, vou mandar um recado para essas pessoas pentelhas, porque, às vezes, as pessoas erram. Marco Luque, me ajuda numa coisa", disse ela, antes de tascar um beijo em Marco Luque.

"Pronto, pessoas perfeitas, santos canonizados, já podem guardar a pedra", continuou Dani, após o beijo, criticando os julgamentos que ela e o marido receberam e o repercussão que a notícia tomou.



Marcelo Adnet foi fotografado por um paparazzi beijando outra mulher em um bar no Leblon, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 7.

Adnet chegou a falar sobre o episódio em seu perfil no Twitter. O humorista disse que ia resolver o problema junto com a mulher, e afirmou que eles iam continuar casados. Desde então, o humorista passou a ser criticado por muitos seguidores.

Marcelo Adnet e Dani Calabresa estão casados desde 2010.

Dani Calabresa fala sobre traição de Marcelo Adnet

