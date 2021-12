Dani Calabresa assina com a Globo e vai fazer Zorra Total

Dani Calabresa já tem nova casa após deixar o CQC da Band. Segundo o colunista Flávio Ricco, a esposa de Marcelo Adnet vai acompanhar o marido e assinou contrato com a Rede Globo nesta segunda-feira, 12. Ainda de acordo com o jornalista, Dani vai fazer parte do novo formato do programa Zorra Total.

Dani deixou o CQC no dia 29 de dezembro, após ficar pouco mais de um ano na bancada do programa, ao lado de Marcelo Tas e Marco Luque.

adblock ativo