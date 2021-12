Dani Bolina mostra tatuagens em novo ensaio nu

Dani Bolina anunciou na madrugada desta quarta-feira, 12, que vai posar nua novamente. Ela postou uma prévia do ensaio para a revista Sexy de abril, a segunda, depois da de 2008. "Bom galera como já está circulando por aí, vim aqui para contar a novidade! Serei capa da revista Sexy do mês de abril, posei pela terceira vez e acredito que a última... Kkkk o ensaio ficou maravilhoso e saiu exatamente tudo do jeito que eu imaginei, que eu quis!", escreveu.

Pela imagem, deu para perceber que Dani Bolina vai mostrar o belo corpo todo tatuado.

