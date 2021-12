Dani Bolina e Mateus Verdelho reatam casamento

Depois de anunciarem a separação, a repórter Dani Bolina e o modelo Mateus Verdelho resolveram reatar o casamento. Pelo Twitter, a moça deu a notícia aos fãs e também um aviso aos que tentaram interferir no relacionamento do casal.

"Gente, eu realmente tive problemas no meu casamento, mas já faz alguns dias que estamos bem! Aliás, muito melhor. Parem de arranjar homens. Minha vida! De uma vez por todas, eu amo o @MateusBVerdelho e estamos felizes", escreveu ela, nesta terça-feira (4), no seu perfil no microblog.

Dani e Verdelho se casaram em dezembro de 2010 e, recentemente, tinham comunicado a separação após um desentendimento.

