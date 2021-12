Dançarinas do Domingão do Faustão assinam com a Sexy

Nada de Juju Salimeni. A edição de 20º aniversário da revista Sexy, que será publicada em novembro, terá as bailarinas do Domingão do Faustão, Kamilla Covas e Rachel Gutvilen como estrelas. As fotos serão feitas ainda este mês.

No mundo ideal da revista Sexy, a capa seria com a ex-modelo Luiza Brunet. Depois, a ex-panicat Juju Salimeni virou a bola da vez. Mas a publicação se contentou com as dançarinas do Faustão, que são lindas e devem fazer um belo ensaio.

