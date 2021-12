Dançarina posa sensual para calendário 2013

O ano de 2013 nem começou mas, se depender do calendário da Sirena. club de música eletrônica paulista, vai ser um belo ano. A dançarina do Domingão do Faustão, Emily Nascimento, é a estrela da publicação, que teve as fotos feitas por Angelo Pastorello. A bela dançarina posou de biquini na praia de Maresias, no litoral paulista.

Foi-se o tempo em que as bailarinas do Domingão do Faustão apenas dançavam atrás do apresentador, discretamente... ainda bem!

adblock ativo