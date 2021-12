Dançarina do É o Tchan nega envolvimento com Victor Ramos

A dançarina do É o Tchan Elisângela Pereira negou, por meio da assessoria de imprensa do grupo, qualquer tipo de envolvimento com o jogador Victor Ramos, como foi noticiado esta semana.

A coluna Quebradeira descobriu quem é o dono do coração da gata: é Washington Júnior, o Compadinho, filho de Compadre Washington.

"Estamos há nove meses juntos e agora vem esse jornalista - referindo-se ao colunista Léo Dias, do jornal O Dia - e publica uma coisa dessas. Ela é nova na banda e ficou abalada com essa boataria", diz Compadinho.

A notícia inicial dá conta de que Elisângela seria o pivô da última separação de Victor Ramos e a panicat Nicole Bahls.



