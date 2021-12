Dançarina diz que se sentiu ofendida com piada de Faustão

A dançarina do staff da cantora Anitta, Arielle Macedo, que foi chamada de "aquela com cabelo de vassoura de bruxa" pelo apresentador Faustão, no programa do domingo, 20, fez um desabafo em sua página no Facebook. A moça disse que se sentiu ofendida com o ocorrido e que é corriqueiro ouvir comentários parecidos.

Durante a exibição do quadro Arquivo da Entregação, realizado com a funkeira Anitta, Faustão soltou o comentário que provocou reação nas redes sociais e foi considerado racista por alguns ativistas.

Na mensagem postada na rede social, apagada horas depois da publicação, a moça diz que se ofendeu na hora, mas que não se deixa oprimir por nada e ninguém. "O cabelo é meu, a vida é minha e me acho linda, e isso é o mais importante! Não me deixo oprimir por nada e nem opinião de ninguém! E se vc se sente bem com isso é assim q deve agir. Enquanto isso estou andando por aí com meu 'cabelo de vassoura de bruxa' que eu amo. E que me desculpem as pessoas normais oprimidas pela sociedade. É, eu não sou normal! O racismo sempre vai existir ele se fortifica quando nos sentimos ofendidos. Se estou bem e certa de que eu sou, dana-se a opinião dos outros! Apenas intensificarei minha água oxigenada! Aceita que dói menos!".

