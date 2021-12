Dançarina de Latino recebe alta após ser baleada

Ariany Nogueira, dançarina do cantor Latino, recebeu alta do hospital após cinco dias de internação, nesta quarta-feira, 7. Ela foi baleada no abdômen, em uma tentativa de assalto na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, no último sábado, 3. No entanto, o projétil parou no silicone no seio da moça.

Segundo o site "Famosidades", ela ainda está com a bala alojada no corpo.

