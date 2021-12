Dançarina de Latino baleada faz tatuagem na cicatriz

Ariany Nogueira resolveu cobrir a cicatriz do tiro que levou com uma tatuagem. Dançarina do cantor Latino, Ariany foi tatuada com a inscrição "Vontade de Deus" e o dedo de Deus apontando para a cicatriz.

"Eu me sinto uma mulher blindada por Deus, e tirei inspiração do Salmo 40 da Bíblia, que eu amo muito. Passei para o Isaac Javah, que foi quem tatuou, a minha ideia, e ele desenhou na hora", contou ela em entrevista ao EGO.

adblock ativo