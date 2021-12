Apesar de ter pouco tempo de carreira, o compositor Dan Kambaiah já pode comemorar, e muito seu sucesso. Uma de suas composições em parceria com Davi Salles, o "No Brilho Desse Olhar", foi a canção escolhida por Ivete Sangalo para ser a mais nova música de trabalha da cantora. A música está no CD "Real Fantasia", que será lançado em outubro.

E olha que não é a primeira vez que Ivete grava composições de Kambaiah. Em 2010, ele teve a canção "Acelera aê" gravada pela artista baiana. Mas não só a cantora tem gravado as músicas deste jovem compositor, que começou a compor aos 11 anos. Na lista dele, constatam bandas e cantores, como Rapazolla, Tatau, Sandro Sandim, Zé Luiz & Tiago, Sérgio Costa & Helinho, Lívia Baraúna e Chicafé.

Juracy dos Anjos Dan Kambaiah ajuda Ivete Sangalo a emplacar sucessos

