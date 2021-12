Dado Dolabella é condenado por injúria e dano

O ator Dado Dolabella foi condenado a 2 meses e 15 dias de prisão pelos crimes de injúria e dano, por ter xingado a ex-mulher Viviane Sarahyba e escrito palavras ofensivas na lataria do carro dela. O crime ocorreu nos dias 26 e 29 de dezembro de 2010 em frente à casa onde Viviane vivia, no Itanhangá, na zona sul do Rio. A condenação foi decidida pela juíza Ana Paula Laviola de Freitas, do 3º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no Rio de Janeiro. Cabe recurso em segunda instância.

Segundo o advogado Marcos Crissiúma, que representa Viviane, como Dado é réu primário a pena foi substituída por restrição de fins de semana. Nessas ocasiões o ator terá de frequentar reuniões em entidades com atividades educativas. Ele também não poderá deixar a cidade do Rio sem autorização da Justiça.

Pelo crime de dano, o ator foi condenado ainda a pagar indenização de R$ 600 à ex-mulher. "Dado se aproveitou de ocasiões em que foi devolver o filho do casal a Viviane. Ele não disse apenas dois xingamentos, mas vários. Queremos que seja condenado por mais de dois crimes de injúria, e por isso vamos recorrer", disse Crissiúma.

O advogado de Dado não foi localizado pela reportagem.

