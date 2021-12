Da ficção à realidade: casais de atores ficam no Rock in Rio

Os casais das novelas da Globo estão levando o romance para a vida real. Recém-separada do ator Malvino Salvador, Sophie Charlotte foi clicada em clima de intimidade com o colega de elenco de Sangue Bom, Marco Pigossi, quando saíam do Rock in Rio neste sábado, 21, à noite, após shows de Bruce Springsteen, Skank e John Mayer.

Na trama, eles fazem o casal-problema Amora e Bento, mas, na vida real, são só risos e carinhos. Eles chegaram a ser vistos de mãos dadas.

Maria Casadevall e Caio Castro também não podem mais negar que a química que eles exibem na trama é encenação. Em uma das áreas do Rock in Rio reservadas aos famosos, o casal Patrícia e Michael de Amor à Vida foi visto se beijando. Há informações de que eles também foram embora juntos.

