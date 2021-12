Crô vai ter programa de rádio

O personagem Crô, interpretado por Marcelo Serrado na novela Fina Estampa, em 2011/2012, está com tudo este ano. Além de estrelar um filme, previsto para lançar em novembro, o famoso mordomo vai ter um programa de rádio. A novidade foi contada por Marcelo Serrado no Twitter.

"Queridosssss!! Além do filme do Crô que será lançado em novembro, ele terá um programa de rádio pra divertir vocês", postou o ator no microblog. Ainda não foi revelado em que emissora Crô terá o programa, nem quando começa.

