Cristina Mortágua é intimada a provar sanidade mental

Cristina Mortágua foi intimada a fazer um exame de insanidade mental, através de uma notificação do Ministério Público do Rio de Janeiro, entregue esta semana em sua residência. De acordo com o colunista Leo Dias, a modelo ainda não faz ideia do problema judicial.

Confinada na sétima edição do reality "A Fazenda", esta não é a primeira vez que a loira é obrigada pela Justiça a fazer um exame do tipo. A primeira vez foi em 2011, quando Cristina supostamente desacatou uma delegada. Na época foi apresentado um laudo feito pelo médico particular da modelo, atestando que ela não tinha condições de responder à Justiça naquele momento, devido ao uso de remédio fortes.

A segunda solicitação decorre do mesmo processo judicial. De acordo com o advogado da 'fazendeira', Sylvio Guerra, a notificação estipula que elafaça o exame em um hospital credenciado pela Justiça. O advogado afirmou ainda que o Ministério Público pretende notificar sua cliente na 'Fazenda'.

Ainda segundo informações do colunista, por duas vezes a Justiça do Rio emitiu decisões favoráveis a Cristina.

