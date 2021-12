Cristiano Ronaldo desmente relação com vice Miss Bumbum

O jogador Cristiano Ronaldo resolveu colocar a boca no mundo para desmentir uma notícia que envolve um suposto affair entre ele e a vice-campeã do concurso Miss Bumbum, a brasileira Andressa Urach.

A notícia do relacionamento entre eles foi publicada pelo jornal inglês "The Sun". A publicação traz uma fala de Andressa : "ele estava obcecado pela minha bunda". Cristiano namora a russa Irina Shayk e nega o envolvimento.

Em nota publicada em seu perfil no Facebook, o jogador esclarece a situação. "Profundamente revoltado com tal situação, que pretende, em vão, afetar a minha vida pessoal", escreveu.

Veja a íntegra da declaração de Cristiano Ronaldo:

"Tive conhecimento de que o jornal 'The Sun', fiel à sua linha editorial, vai publicar uma notícia que pretende dar voz a uma tal de Andressa, à procura de protagonismo à minha custa. E é curioso que tal aconteça na véspera de um jogo importantíssimo para a minha equipe… Profundamente revoltado com tal situação, que pretende, em vão, afetar a minha vida pessoal, apenas quero esclarecer que estive realmente no Hotel Villa Magna no dia 22 de Abril, mas para dar uma entrevista ao jornalista Manu Sainz, conforme o mesmo poderá corroborar. Tudo o resto é pura fantasia e fabricação".



