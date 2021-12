Cristiano Ronaldo confirma término com Irina Shayk

"Foi o melhor para nós dois". Essa foi a declaração que Cristiano Ronaldo deu, por meio de um comunicado oficial divulgado pela BBC, sobre o fim do seu relacionamento com a modelo russa Irina Shayk.

"Depois de cinco anos, minha relação com Irina Shayk chegou ao fim. Acreditamos que dar esse passo foi o melhor para nós dois. Desejo a ela as maiores felicidades", disse o jogador do Real Madrid na nota.

De acordo com a revista norte-americana Glamour, o ator Dwayne Johnson teria sido o pivô da separação do casal. Segundo a publicação, Johnson teria mandado flores para Irina, o que teria irritado o jogador. A modelo e o ator trabalharam juntos no filme Hercules há alguns meses.

No perfil do Instagram do jogador, a última foto em que Cristiano Ronaldo aparece ao lado de Irina é a do dia 25 de dezembro do ano passando, quando passava Natal em família. Já no perfil de Irina, a última foto com o namorado foi há oito meses. O casal ficou junto por quatro anos. Neste período eles passaram por varios momentos de término e reconciliação.

