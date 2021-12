Cristiana Oliveira exibe corpo em forma aos 50 anos

Após passar por um problema de saúde em 2013, Cristiana Oliveira mostrou que deu a volta por cima e exibiu o corpo em forma aos 50 anos. "Tive crise aos 30, mas não aos 50. Tenho a alma muito jovem. A idade cronológica não importa muito, e sim como a gente se sente", disse a atriz em entrevista à revista Contigo.

No início de 2013, Cristiana Oliveira foi diagnosticada com dois miomas no útero e teve que fazer uma cirurgia de emergência. "Não tenho medo de morrer. Depois do susto, tomei consciência de que tenho de cuidar da minha saúde de verdade", afirmou.

A atriz é protagonista ao lado de Edson Celulari da série Animal, da GNT.

