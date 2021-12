Cristiana Oliveira está namorando rapaz de 25 anos

Cristiana Oliveira, de 51 anos, deixou o time das solteiras. Apesar de ainda não assumir oficialmente o relacionamento, a atriz está namorando um engenheiro carioca de 25 anos, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

A assessoria de imprensa da atriz, que procurou a coluna nesta terça-feira, 13, assumiu que Cristiana está namorando há quatro meses, mas negou que o rapaz tenha a idade de sua filha Rafaella, 25. O escolhido teria quase 40 anos.



Vale lembrar que essa não seria a primeira vez que Cristiana se envolveria com um rapaz mais jovem do que ela. No início dos anos 90 ela namorou o ex-Polegar Rafael Ilha, dez anos mais novo. Além dele, em 2011, a atriz viveu um relacionamento com o cirurgião dentista Lucyan Rezende, 23 anos mais jovem.

adblock ativo