Cover de Neymar fatura com campanhas e comerciais

Não é segredo que ser jogador de futebol em um time renomado rende, além da fama, bons frutos financeiros. Mas um ofício menos técnico e mais visual tem contribuído para que os "covers" desses jogadores peguem carona na fama e também faturem alto.

Este é o caso do paulista Gabriel Lucas, de 17 anos, que chama a atenção pela sua aparência com o atacante Neymar. O sósia oficial já gravou 20 comerciais como dublê de corpo do ídolo, e já chegou a receber R$ 20 mil por um trabalho.

"Meu trabalho é ser parecido com ele. Vivo da imagem, mas ele é estiloso. Eu sou mais bonito!", brincou ele, em entrevista ao Ego.

