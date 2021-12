Cortejo invadirá a Praia do Forte

Um das localidades mais disputadas durante o verão, a Praia do Forte também prepara festa pré-carnavalesca. No próximo sábado, 26, o Cortejo do Forte tomará conta das ruas da vila, localizada em Mata de São João.

O desfile começará às 14h, indo até o pôr do sol com o resgate dos antigos carnavais

