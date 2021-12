Coração de Neymar já tem nova dona

O jogador de futebol Neymar mostrou que o namoro com a atriz Bruna Marquezine é coisa do passado. Segundo o jornal Mundo Esportivo, o atacante já circula com nova namorada. A sortuda é a advogada Elisabeth Martínez, de 26 anos.

A nova dona do coração de Neymar é uma morena de corpo escultural, que trabalha no escritório Rincón Jurídico.

A advogada torce pelo Barcelona e costuma frequentar os mesmos lugares que o jogador, o restaurante Boca Grande e a boate Opium.

Segundo as informações do jornal, o relacionamento do craque brasileiro com Elisabeth ainda é recente.

O jornal apontou Neymar como um chamariz de mulheres. Na publicação, citou o nome da modelo montenegrina Soraja Vucelic e a brasileira Indianara Carvalho.

Durante as férias no Brasil, o atacante viajou pelo país curtindo praias badaladas. Ele viajou por Santos, Florianópolis e esteve em Trancoso, na Bahia.

