Copa do Mundo atrai artistas e outros famosos

A festa da Copa do Mundo no Brasil atraiu todos os tipos de torcedores estrangeiros: dos mais fanáticos e curiosos até os mais célebres artistas internacionais.

A lista dos famosos que devem passar pelo Brasil durante a Copa é longa e diversificada: Beyoncé e o marido Jay-Z confirmaram presença no Rio de Janeiro. David Beckham, ex-jogador da seleção inglesa, disse que vem torcer pela Inglaterra com a mulher, Victoria.

Tem, também, realeza dando pinta na Copa, já que o príncipe Harry disse que chega a Brasília no dia 23 de junho para tratar de assuntos diplomáticos - mas não descartou curtir os jogos. Ele ainda vai visitar Belo Horizonte e São Paulo.

Katy Perry é, também, presença confirmada. A cantora vai acompanhar, na segunda-feira, 16, o primeiro jogo da seleção americana em Natal, no Rio Grande do Norte.

Apressadinhos

As cidades-sede já começaram a receber famosos antes mesmo da Copa começar: quem chegou primeiro foi Leonardo DiCaprio, que, na quarta-feira, 11, deu as caras no Rio de Janeiro. O ator está hospedado em um iate de oito andares do sheik Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan de nome Topaz.

DiCaprio também mostrou que é pé-quente: o galã foi ao jogo de abertura na quinta-feira, 12, vestido de verde e amarelo, torcendo pelo Brasil. Não adiantou chegar e sair de fininho, pois foi reconhecido por fãs ainda na arquibancada.

Até circularam alguns boatos que Jennifer Lopez não viria, mas a bela apareceu no dia da abertura e se apresentou junto com Claudia Leitte e Pitbull. Depois do show, usando um vestido de uma estilista brasileira, J-Lo fez um vídeo brincando sobre os boatos.

Ex-jogador britânico David Beckham vai torcer pela seleção inglesa (Fiona Hanson | AP)

"Quem disse que eu não vinha?", alfinetou, dizendo que estava "muito animada para participar da Copa do Mundo". Ela publicou, também, selfies com os colegas de palco e até saiu em fotos com a presidente Dilma.

Dúvidas

Alguns artistas chegaram a informar que viriam ao Brasil acompanhar a Copa do Mundo, mas podem ter dado para trás. Um deles é Paul McCartney. O ex-Beatle teria até reservado quartos em um resort de luxo em Manaus para assistir ao primeiro jogo da Inglaterra.

Quem também teria feito reservas para o mesmo hotel - e acabou não confirmando se vem mesmo - é Mick Jagger, o 'pé-frio' de 2010.

O badalado casal Kim Kardashian e Kanye West também pode aparecer por aqui: ainda em lua de mel, eles devem dar uma esticadinha ao país depois de temporada na Europa.

<GALERIA ID=19269/>

<GALERIA ID=19278/>

adblock ativo