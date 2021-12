Conta aí: Grupo Duas Medidas lança primeiro DVD da carreira

Os meninos da banda Duas Medidas estão animadíssimos com o lançamento oficial do primeiro DVD da carreira. E para marcar esse momento, que acontecerá no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, o grupo promete muita energia para empolgar os fãs com músicas, como "QQ isso BB?". O show será neste sábado, 24, a partir das 22 horas. A abertura ficará a cargo da dupla sertaneja André & Mauro. Para contar mais sobre o trabalho, o CHAME GENTE bateu um papo com o líder da banda, o cantor Lincoln Sena. Confira!

Como será o lançamento do DVD e o que o público pode esperar da apresentação?

O DVD é um registro fiel do nosso show. Transmitimos a nossa verdade, a nossa energia num repertório com muitas músicas autorais, como "QQ isso BB?", "Quem manda aqui sou eu", "Vidro Fumê", mesclando com os sucessos de outros ritmos. O show terá a carga emocional de estar lançando oficialmente nosso primeiro registro audiovisual desta importância, que está de alto nível. Vai ser lindo!

Além do DVD, o que a banda está preparando para o verão? Terá ensaios?

Em dezembro, começa o "Paquerinha", nosso ensaio de verão no Armazém Vilas, que será em sábados esporádicos e promete ser um verdadeiro sucesso. A galera que nos acompanha cobra bastante este tipo de projeto.

Com relação ao Carnaval, já tem alguma novidade? O grupo vai puxar algum bloco no próximo ano?

Ainda estamos fechando negociações em outras cidades. E há uma probabilidade de estar em Salvador também.

adblock ativo