Conheça os ganhadores da promoção Charlie Brown Jr.

Os quatro ganhadores do primeiro sorteio promovido pelo CHAME GENTE, para o show do Charlie Brown Jr., já podem comemorar e se preparar para curtir a apresentação que acontecerá, dia 21, às 22 horas, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela, em Salvador.

O sorteio foi realizado nesta sexta-feira, às 10 horas, por meio do aplicativo Sorteie.me (https://sorteie.me) na página do Chame Gente no Facebook (https://www.facebook.com/chamegente).

Seguindo o regulamento, o segundo ganhador, Allan Thiago, foi desclassificado por não cumprir o artigo 4.1 da promoção. Por conta disso, um novo sorteio foi realizado e um outro ganhador foi escolhido, preservando os demais ganhadores do primeiro sorteio, que são: 1. San Souza (https://www.facebook.com/san.souza.397) / 3. Nicolau Lins (https://www.facebook.com/nicolau.lins) / e 4. Rodolfo Alves (https://www.facebook.com/rodolfo.da.silva.alves). Quem ocupou o lugar de Allan, no novo sorteio, foi Tiago Andrade (https://www.facebook.com/tiago.andrade.106).

Para pegar os ingressos, os ganhadores precisam enviar seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) para o endereço eletrônico chamegente@grupoatarde.com.br, em até 24 horas após o anúncio dos ganhadores, sob pena de, depois deste prazo, perder o direito às entradas para o show. Os ganhadores receberão mais informações por email.

Curta a página do Chame no Facebook para acompanhar as novidades do canal e participar de novas promoções.

